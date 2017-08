Wien - Am Primärmarkt stockte gestern Deutschland seine fünfjährige Bundesanleihe (Bobl 10/22) (ISIN DE0001141760, WKN: 114176) um EUR 4 Mrd. auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Nachfrage sei äußerst schwach gewesen. Die Gebote hätten in Summe nur knapp EUR 3,1 Mrd. erreicht, wovon rund EUR 3,02 Mrd. zu einer durchschnittlichen Rendite von -0,26% zugeteilt worden seien. Die Auktion unterstreiche einmal mehr die besondere Stellung Deutschlands als Anleiheemittent. Trotz der starken Unterdeckung des Emissionsvolumens am Primärmarkt, sei die Rendite für deutsche Staatsanleihen nur für wenige Minuten gestiegen. Der weitere Handelsverlauf sei jedoch geprägt von einem Rückgang die Marktverzinsung für deutsche Staatsanleihen gewesen.

