Die Lernmotivation ist nie so groß wie beim Start in die erste Klasse. Leider nimmt sie in den meisten Fällen im Laufe der Schulzeit kontinuierlich ab. Wie man die natürliche Neugier seines Kindes am besten erhält und welche Rolle digitale Lernangebote dabei spielen können, verrät die Top 3 der Lerntipps zum Schulstart:



1. Regelmäßige Wiederholungseinheiten: Kleine Lernlücken können schnell zu echten Verständnisproblemen führen. Denn bemerkt werden sie oft erst einige Zeit nach ihrem Auftreten - vorrangig in Leistungsphasen, wie etwa der Vorbereitung auf den Übertritt zur weiterführenden Schule. Dann ist die Verzweiflung groß und das verpasste Lernpensum geradezu erdrückend.



Was hilft? Statt intensiver Lernmarathons in Prüfungsphasen, lieber regelmäßige kurze Wiederholungseinheiten in den Alltag einbauen. Unterstützen können hier digitale Lernportale, die den Schulstoff "portionsweise" anbieten und das Kind nicht überfordern. Für einen geschützten Umgang mit dem Internet, sollten Eltern darauf achten, dass die Inhalte didaktisch geprüft und werbefrei sind.



2. Auf das richtige Lerntempo achten: Die Lehrpläne der Bundesländer legen genau fest, welcher Unterrichtsstoff innerhalb eines Schuljahres behandelt werden soll. Da Lehrer nicht den Fortschritt jedes einzelnen Kindes berücksichtigen können, sind die Eltern gefragt: Gibt es Schwächen in einem Fach? Dann heißt es frühzeitig handeln, damit das Kind nicht den Anschluss verliert.



Was hilft? Auf den Lehrplan abgestimmte Lernvideos fördern gezielt das eigenständige Lernen, denn die Inhalte lassen sich beliebig oft wiederholen, bis sie verstanden sind. Verpackt in lustige Geschichten und durch die Verbindung aus Bild, Ton und Animation lässt sich der Sinn hinter der Theorie besser greifen und Gelerntes schneller im Gehirn verankern, als nur durch das Lesen eines Buches oder das Hören einer Audioaufnahme.



Tipp: Nach dem Anschauen eines Videos sollte der Stoff unbedingt geübt und so gefestigt werden. sofatutor.com bietet für alle Klassen zu jedem Lernvideo speziell abgestimmte Übungen und Arbeitsblätter an. Und sollte mal eine Aufgabe falsch gelöst werden, gibt es eine direkte Rückmeldung mit konkreten Tipps und Hinweisen zum richtigen Vorgehen, ohne die Lösung bloß vorzugeben.



3. Abwechslung schaffen und Highlights setzen: Motivation, Erfolg und Spaß stehen beim Lernen in einer natürlichen Wechselwirkung. Steigender Druck und überhöhte Erwartungen wirken kontraproduktiv und können zu dauerhaftem Lernfrust führen.



Was hilft? Haben Kinder das Gefühl, dass sie sich Aufgaben und Fragestellungen selbstständig und erfolgreich erarbeiten, steigt die Leistungsbereitschaft nahezu automatisch. Eltern sollten daher nicht nur die Noten im Blick haben, sondern bereits den Einsatz bei der Vorbereitung loben. Kleine Highlights lassen sich leicht mit dem Computer oder Tablet in den Alltag einbauen und sorgen dafür, dass der Spaß und die Abwechslung nicht zu kurz kommen.



Über sofatutor.com



Auf der Lernplattform sofatutor.com werden aktuelle Lehrplaninhalte für alle Fächer und alle Klassenstufen in über 13.500 kurzen Videos anschaulich erklärt und im Anschluss durch Arbeitsblätter und interaktive Übungen gefestigt. Sollten dennoch Fragen offenbleiben, werden diese von Experten in einem Hausaufgaben-Chat beantwortet. Zusätzlich können wöchentliche Online-Nachhilfestunden mit einem persönlichen Nachhilfelehrer vereinbart werden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sofatutor.com bereits über 170.000 Nutzer.



