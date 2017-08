Weiterstadt (ots) -



- Zum 5. Mal mobilisiert SKODA das Velorace Dresden als Hauptsponsor und Namensgeber - 150 ambitionierte Hobbyradfahrer starten für das SKODA Veloteam - Als Fahrzeugpartner stellt SKODA eine Flotte mit zwölf Autos zur Verfügung - Rahmenprogramm neben der Strecke: SKODA Roadshow zeigt zahlreiche aktuelle Modelle



Am 13. August startet das SKODA Velorace Dresden in seine fünfte Runde. Die tschechische Traditionsmarke unterstützt das beliebte Radrennen seit der Premiere 2013 und ist in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner mit am Start. Mehr als 1.300 Hobbyathleten werden erwartet, darunter auch 150 Teilnehmer, die das Rennen im Trikot des SKODA Veloteam in Angriff nehmen.



Das SKODA Velorace Dresden zählt zu den schönsten Jedermann-Rennen Deutschlands. Der Start- und Zielbereich des Rundkurses liegt in unmittelbarer Nähe zur Elbe. Während des Rennens durchqueren die Hobbysportler die barocke Altstadt der sächsischen Landeshauptstadt. Die Route führt unter anderem an weltbekannten Gebäuden wie der Semperoper, dem Zwinger, dem Schloss und der Hofkirche sowie am Theaterplatz vorbei.



Insgesamt rechnen die Veranstalter mit mehr als 1.300 Teilnehmern. Die Jedermänner und -frauen können aus den Streckendistanzen 42, 63 und 105 Kilometer wählen. Den 21 Kilometer langen Rundkurs absolvieren sie dabei zwei, drei beziehungsweise fünf Mal. So findet jeder Radsportfan die sportliche Herausforderung, die ihm am besten liegt. In den Kategorien 63 und 105 Kilometer gehen auch rund 150 Teilnehmer des SKODA Veloteams an den Start. Sie profitieren unter anderem vom Zugang zum SKODA VIP-Bereich sowie professioneller Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massage. Außerdem erhalten sie neben dem Startplatz ein Trikot in den SKODA Farben. Die begehrten Plätze verlost die Marke regelmäßig auf www.skoda-radsport.de. Interessierte können sich in diesem Jahr zum Beispiel noch für die Teilnahme am Sparkassen Münsterland Giro 2017 bewerben, der am 3. Oktober in Münster stattfindet.



SKODA unterstützt das Jedermann-Rennen in Dresden seit der Premiere 2013 als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner. Zudem tritt die tschechische Traditionsmarke als Namensgeber des SKODA Velorace Dresden auf. In diesem Jahr besteht die SKODA Flotte aus insgesamt zwölf Fahrzeugen. Dazu gehören das neue SUV KODIAQ, der Bestseller OCTAVIA, das Topmodell SUPERB und der beliebte Kompaktwagen RAPID SPACEBACK. Alle Modelle überzeugen durch großzügiges Platzangebot, attraktives Preis-/Wertverhältnis und zahlreiche ,Simply Clever'-Details - typisch SKODA.



Für die Besucher gibt es auch abseits der Strecke viel zu erleben. Wunderschön an der Semperoper gelegen, lädt SKODA die Besucher zur Roadshow ein. Hier lassen sich die Modelle der Marke aus nächster Nähe kennenlernen.



SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'



Übrigens: Die Geschichte von SKODA begann mit dem Fahrrad. 1895 - also vor mehr als 120 Jahren - gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav, dem Stammsitz der Marke. Schon zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Heute engagiert sich SKODA auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports' und trat in diesem Jahr zum 14. Mal als Hauptsponsor der Tour de France auf. Das wohl härteste Radrennen der Welt begann 2017 auf deutschem Boden: Am 1. und 2. Juli fungierte Düsseldorf als Startort der ersten beiden Touretappen. SKODA AUTO Deutschland pflegt zudem eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR).



Kommende SKODA Radsporttermine 2017:



- 13. August: SKODA Velorace Dresden - 20. August: EuroEyes Cyclassics Hamburg - 3. Oktober: Sparkassen Münsterland Giro



