Hamburg (ots) - Wie immer vor Saisonbeginn in der Fußball Bundesliga spekulieren die Buchmacher auch heuer darauf, welcher Trainer auf dem wackeligsten Stuhl sitzt, wer denselben als Erster vor die Tür gesetzt bekommt. mybet bietet unter www.mybet.com ab sofort die folgenden Trainerrauswurfquoten an.



Manuel Baum, Augsburg - Quote 6.00 Heiko Herrlich, Leverkusen - Quote 6.00 Sandro Schwarz, Mainz - Quote 6.00 Andries Jonker, Wolfsburg - Quote 6.00 Alexander Nouri, Bremen - Quote 7.00 Markus Gisdol, HSV - Quote 9.00 Niko Kovacs, Frankfurt - Quote 10.00 Dieter Hecking, Gladbach - Quote 10.00 Hannes Wolf, Stuttgart - Quote 10.00 Andre Breitenreiter, Hannover - Quote 10.00 Domenico Tedesco, Schalke - Quote 12.00 Peter Bosz, Dortmund - Quote 20.00 Peter Stöger, Köln - Quote 25.00 Julian Nagelsmann, Hoffenheim - Quote 25.00 Ralph Hasenhüttl, Leipzig - Quote 25.00 Pal Dardai, Hertha - Quote 25.00 Carlo Ancelotti, Bayern - Quote 25.00 Christian Streich, Freiburg - Quote 50.00



Sitzt Carletto wirklich so sicher? Übersteht Wolf den heißen Stuttgarter Herbst? Hat Schwarz nicht eine höhere Quote verdient? Wie immer viele Fragen offen - und höchste Zeit, dass die Saison beginnt.



