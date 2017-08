Paris - Europas Börsen haben am Donnerstag weiter unter den anhaltenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA gelitten. Allerdings fielen die Verluste nicht so deutlich aus wie am Vortag. Durchwachsene Daten zur französischen und britischen Industrieproduktion und einige Unternehmenszahlen gaben den Aktienkursen keine erkennbaren Impulse.

Gegen Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,57 Prozent auf 3448,66 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Eurozonen-Leitindex knapp anderthalb Prozent eingebüsst. Der CAC-40-Index in Paris verlor am Donnerstag 0,38 Prozent auf 5125,98 Zähler. Für den Londoner FTSE 100 , der sich vortags vergleichsweise gut gehalten hatte, ging es um deutlichere 1,09 Prozent auf 7415,97 Punkte nach unten.

Am besten schlugen sich im europäischen Branchenvergleich die Aktien der als krisenresistent geltenden Energieversorger: Der Subindex im marktbreiten Stoxx ...

