Hannover - Der Reisekonzern Tui profitiert trotz Türkei-Krise und Brexit-Wirbel stärker von der Urlaubslust der Europäer. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni legte der Konzern bei Umsatz und operativem Gewinn deutlich zu. Und Vorstandschef Fritz Joussen schraubte mitten in der wichtigen Sommersaison seine Umsatzerwartungen nach oben. Tui verzeichnet höhere Preise und steigende Urlauberzahlen. Statt der Türkei stehen verstärkt Ziele in Spanien oder Griechenland auf den Tickets. Und die Briten lassen sich trotz des schwachen Pfunds nicht vom Reisen abhalten.

Die Tui-Aktie schlug sich am Londoner Aktienmarkt am Donnerstag vergleichsweise gut. Um die Mittagszeit lag das Papier mit 0,64 Prozent im Minus, während der Leitindex FTSE 100 mehr als ein Prozent verlor. Analyst Adrian Pehl von der Commerzbank sprach von einem ordentlichen Quartal, das die Zuversicht für die geplante Gewinnsteigerung erhöhe.

In den Monaten April bis Juni ging es bei Tui im laufenden Geschäft kräftig aufwärts. Der Umsatz stieg dank Wechselkursen und des späten Ostertermins im Vergleich zum Vorjahr um knapp 13 Prozent auf rund 4,8 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Hannover mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebita) der fortgeführten Geschäftsbereiche legte um 38 Prozent auf fast 222 Millionen Euro zu. Vor allem die Kreuzfahrtsparte und die konzerneigenen Hotels und ...

