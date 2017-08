Berlin (ots) - Im Nordkorea-Konflikt kommt China aus Sicht des CDU-Außenpolitikers Jürgen Hardt eine Schlüsselrolle zu.



Peking müsse jetzt die verschärften Sanktionen des UN-Sicherheitsrats umsetzen, sagte Hardt am Donnerstag im rbb-Inforadio.



"Wenn man bedenkt, dass China der mit Abstand größte Wirtschafts- und Handelspartner Nordkoreas ist, liegt natürlich der Schlüssel jetzt in Peking, das auch umzusetzen. Ich habe auch keinen Zweifel, dass die Chinesen das tun. Das dürfte tatsächlich die Elite in Pjöngjang beeindrucken, wenn plötzlich die Versorgungskanäle nach China ein Stück weit ausgetrocknet werden."



Hardt, der auch Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt ist, äußerte die Befürchtung, dass von den verbalen Angriffen von Seiten der USA und Nordkoreas jetzt falsche Signale ausgehen könnten.



"Es geht ja darum, dass die Chinesen im Boot gehalten werden im Einsatz gegen diese nordkoreanische Atompolitik. Das ist ja bisher gelungen. Wir haben im Sicherheitsrat eine "15 zu Null"-Entscheidung für die Sanktionsverschärfung gehabt. China, der einzige Freund Nordkoreas, war mit im Boot, und eine solche Rhetorik könnte möglicherweise die Chinesen dazu bewegen, von der Fahne zu gehen, und das wäre problematisch."



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg INFOradio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de