Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-10 / 12:31 *-> Stellenangebote in Augsburg, Bremen, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg, Philippsburg, Rhede, Schwerin, Ulm und Wuppertal * *-> Zum neuen Ausbildungsjahr starten bundesweit bereits mehr als 70 Nachwuchskräfte* *Essen (10. August 2017).* Zum neuen Ausbildungsjahr starten bundesweit bereits mehr als 70 Nachwuchskräfte bei den Ausbildungsbetrieben der KÖTTER Unternehmensgruppe. Insgesamt beschäftigt der Sicherheits- und Gebäudedienstleister damit über 160 Auszubildende. Ausgebildet wird in neun Berufen: Kaufmann/-frau für Büromanagement, Personaldienstleistungskaufmann/-frau, Elektroniker/-in für Informations- und Kommunikationstechnik, Fachinformatiker/-in - Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker/-in - Fachrichtung Systemintegration, IT-Systemelektroniker/-in, Kfz-Mechatroniker/-in, Fachkraft für Schutz und Sicherheit (m/w) und Gebäudereiniger/-in. Gleichzeitig bieten die Ausbildungsbetriebe bundesweit aktuell noch mehr als 20 freie Ausbildungsplätze an. Gesucht wird in den folgenden Berufen/Städten: Personaldienstleistungskaufmann/-frau (in Essen), Elektroniker/-in für Informations- und Kommunikationstechnik (in Bremen, Hamburg und München), Fachkraft für Schutz und Sicherheit (m/w in Augsburg, Duisburg, Frankfurt am Main, Leipzig, Nürnberg, Philippsburg, Schwerin, Ulm und Wuppertal) sowie Gebäudereiniger/-in (in Rhede). *Kontakt:* 0201/2788-321; bewerbung@koetter.de _Die KÖTTER Unternehmensgruppe_ Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 83 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftete mit ihren rund 18.900 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland im letzten Jahr einen Umsatz von 545 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter koetter.de. *Kontakt: * KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, Carsten.Gronwald@koetter.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-08-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 600547 2017-08-10

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2017 06:31 ET (10:31 GMT)