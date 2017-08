Garbsen - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd reduziert Shortposition in LPKF Laser-Aktien nach wie vor: Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd befinden sich seit dem 07.07.2017 im Rückwärtsgang und haben nun ihr Short-Engagement in den Aktien der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) weiter gekürzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...