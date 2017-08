Köln (ots) -



Die Niederlande feiern 2017 das Themenjahr "Von Mondrian bis Dutch Design" mit diversen Ausstellungen und Veranstaltungen. Damit wollen die Niederländer aufzeigen, wie sich aus dem Gedankengut der Künstlergruppe "De Stijl", die vor 100 Jahren von Künstlern wie Piet Mondrian gegründet wurde, das heutige "Dutch Design" entwickelte. Besonders konzentriert ist Dutch Design in der Provinz Brabant. Zahlreiche der dortigen Designeinrichtungen sind bei der "Brabant Nacht" am 23. September 2017 geöffnet. Insgesamt rund 20 Sehenswürdigkeiten, Museen und Freizeitparks öffnen zu später Stunde ihre Türen, um Besuchern ein stimmungsvolles Erlebnis zu bieten. Hier ein kleiner Überblick über Design-Hotspots in Brabant:



Museumsquartier-'s-Hertogenbosch



Der niederländische Designer Bart Hess erregte bereits international Aufsehen durch das Schleim-Kleid, das er für Lady Gaga entwarf. Nun zeigt das Stedelijk Museum in s'Hertogenbosch unter dem Titel "Future Bodies" die erste Retrospektive seines Werkes. Bart Hess absolvierte 2007 die Design Academy Eindhoven, arbeitete vier Jahre lang in London und kehrte Anfang 2016 zurück nach Eindhoven. "Future Bodies" ist noch bis zum 1. Oktober 2017 zu sehen. www.visitbrabant.nl/de/events/3356232059/future-bodies



Expo-Restaurant Kazerne



In einer ehemaligen Kaserne in Eindhoven befindet sich "De Kazerne", ein Restaurant mit integriertem, großflächigen Ausstellungsraum. Bis zum 9. Oktober ist hier die Dutch Design-Ausstellung "New Icons - Rietveld now" zu sehen. Während der "BrabantNacht" am 23. September kann man hier sein eigenes Designerstück entwerfen. www.visitbrabant.nl/de/lokationen/901601828/kazerne-expo-restaurant



Breda: Graphic-Matters-Festival, 22. September bis 22. Oktober



Während des Graphic-Matters-Festivals gewähren junge Talente und etablierte Designer mit Ausstellungen, Workshops und Führungen einen kreativen Einblick in ihre Welt. Im Laufe des Monats Oktober steht Breda damit im Zeichen der Cartoons und visuellen Aktivitäten. Start ist am Wochenende der BrabantNacht 2017. www.visitbrabant.nl/de/events/3117046115/graphic-matters-6



Dutch Design Week, 21.-29. Oktober 2017



Der Dutch Design Week in Eindhoven ist das größte Design-Event in Nordeuropa. Verteilt über die ganze Stadt präsentieren etwa 2500 Designer auf mehr als 100 Standorten neun Tage lang ihre innovativen Lösungen im Bereich Produktdesign, Raumgestaltung, Textil und Mode, Design-Management und Grafik-Design. In diesem Jahr findet die internationale Ausgabe statt, inklusive World Design Event. www.visitbrabant.nl/de/events/3069111482/dutch-design-week-1



Eindhoven-Strijp-R



Im Jahr 2010 beschloss der bekannte Designer Piet Hein Eek, mit seinem gesamten Unternehmen in das Strijp-R umzuziehen, einer ehemaligen Philips-Produktion in Eindhoven. Besucher können hier nicht nur erleben, wie seine Entwürfe entstehen, sie können sie auch direkt im Design-Shop kaufen. Oder wie wäre ein leckeres Essen im Restaurant Piet Hein Eek? Die Gaststätte ist natürlich komplett mit Entwürfen des Designers ausgestattet. Wer weiß, vielleicht begegnet man ihm auch selbst... www.visitbrabant.nl/de/lokationen/290844392/piet-hein-eek



Oisterwijk: Keramikzentrum "sundaymorning@ekwc"



In Oisterwijk befindet sich das renommierte Informations- und Entwicklungszentrum für Keramik: "sundaymorning@ekwc". Künstler, Designer und Architekten aus aller Welt wohnen hier vorübergehend zusammen, um gemeinsam mit Keramik zu experimentieren und an Design zu arbeiten. Und Besucher sind herzlich willkommen! Man kann den Künstlern bei der Arbeit zusehen, den Arbeitsplatz mit großen Öfen und eine ständige Ausstellung besichtigen. www.visitbrabant.nl/de/lokationen/1971790869/sundaymorning-ekwc



Bergeijk: Rietveld-Gemeinde



Gerrit Rietveld ist einer der größten niederländischen Architekten des 20. Jahrhunderts. In den 1950er Jahren entwarf er in dem malerischen Ort Bergeijk in Brabant einzigartige Objekte: eine Uhr, ein Wartehäuschen, zwei Wohnhäuser sowie die Weberei "De Ploeg". Seit April 2017 hat die Weberei mit einem Besucherzentrum mit wechselnden Ausstellungen wiedereröffnet. www.visitbrabant.nl/de/events/1854195664/rietveld-in-bergeijk



Textilmuseum in Tilburg



In Tilburg bietet das TextielMuseum spannende Ausstellungen auf dem Gebiet von Design, Kunst und Kulturerbe. Mit seinem angeschlossenen Textillabor, das ebenfalls zu besichtigen ist, bietet es einen inspirierenden Arbeitsplatz für Modeschöpfer und Stoffdesigner. www.visitbrabant.nl/de/lokationen/527533446/textielmuseum



's-Hertogenbosch: Keramik-Atelier Cor Unum



"COR Unum" ist ein Keramik-Atelier in s'-Hertogenbosch (Den Bosch). Menschen mit Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt werden hier mit bekannten Designern aus dem In- und Ausland zusammengebracht. Von dem Arbeitsprozess und den gemeinsam geschaffenen Produkten können sich Besucher selbst überzeugen. www.visitbrabant.nl/de/lokationen/810182348/cor-unum



Tilburg - Design-Museum "De Pont"



Untergebracht in einer ehemaligen Wollspinnerei in Tilburg, ist das Museum "De Pont" ein weiterer Design-Hotspot in Brabant. Am 16. September wird dort zu Ehren des 25-jährigen Bestehens des Museums eine große Skulptur von Anish Kapoor enthüllt. www.visitbrabant.nl/de/lokationen/46266406/de-pont



Weitere Informationen über Design-Brabant: www.visitbrabant.nl/de



