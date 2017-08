Arlesheim (ots) -



Die Vielfalt der Pflanzen und des nachhaltigen Anbaus weltweit entdecken: Vom argentinischen Heilpflanzengarten auf 1200 Metern über dem Meeresspiegel, zum biologisch-dynamischen Anbau in Neuseeland bis hin zur zertifizierten Wildsammlung von Birkenblättern in Tschechien. Weleda sucht einen Kandidaten, der sich auf eine unvergessliche Weltreise begeben möchte und die Erlebnisse online mit der Öffentlichkeit teilt.



Mit der Global-Garden-Initiative wird es erstmals möglich, den Reichtum und die Vielfalt der Weleda Gärten selbst zu erleben. Im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs wird ein/e Gewinner/in die einmalige Gelegenheit erhalten, eine Weltreise zu unternehmen und von März bis Juni 2018 verschiedenste Weleda Standorte auf der ganzen Welt besuchen.



Ziel dieser länderübergreifenden Initiative ist es, die nachhaltige Tätigkeit von Weleda sichtbar - und erlebbar zu machen: auf einer fantastischen Reise zu 11 Weleda Standorten.



Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen unter: www.weledaglobalgarden.com



