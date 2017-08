Schwalbach am Taunus (ots) -



In den eleganten Farbvarianten "White" und "Black" ist die Oral-B GENIUS 9000 bereits seit 2016 erhältlich. Nun ist das intelligente Zahnputzsystem ab Juli auch in trendigem Roségold zu bekommen. Fashionistas und Beautyqueens kommen an der stylishen Kombination aus Rosa und Goldschimmer auch in diesem Jahr nicht vorbei. Denn der allgegenwärtige "Glow"-Trend lässt nicht nur die Gesichter dank Highlighter und Metallic-Tönen frischer aussehen: Mit Accessoires und Designelementen in Roségold erhalten auch Küche und Bad ein modernes Upgrade.



Weiße Zähne - Roségold Hingucker



Gepflegte, weiße Zähne sind in Schönheitsbelangen ebenso gefragt, wie ein strahlender Teint. Oral-B GENIUS unterstützt dabei die eigenen Zahnputzziele - ob weißere Zähne oder ein frischer Atem - zu erreichen. Auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten, lässt Oral B GENIUS sich ganz einfach in die tägliche Zahnputzroutine einbinden. Dank der Positionserkennungs-Technologie werden häufige Zahnputzfehler - und deren Folgen - vermieden.



In Kombination mit dem 2-Phasen Perfection Whitening Kit von blend-a-med sowie der Oral-B 3DWhite Aufsteckbürste mit Polierkelch, steht einer perfekten Whitening-Routine mit Stil nichts im Wege. Die neue Oral-B GENIUS 9000 Roségold ist mit farblich passendem Reise-Etui ab Juli 2017 für 299,99 EUR (UVP*) im Handel erhältlich.



Für weitere Informationen zu Oral-B GENIUS, besuchen Sie http://ots.de/32MgI.



