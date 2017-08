Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich die Talfahrt am Donnerstag fort. Der DAX fällt auf den tiefsten Stand seit dem 21. April, am Mittag verliert der deutsche Leitindex 0,7 Prozent auf 12.070 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,6 Prozent auf 3.448 Punkte nach. Besonders unter Druck stehen die Rohstoff- und die Ölaktien, aber auch die Bankenaktien stehen mit den wieder sinkenden Zinsen auf der Verliererseite. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei 0,43 Prozent, verglichen mit Ständen von 0,54 Prozent Anfang August.

Händler sprechen von einer Flucht aus Risikoanlagen: "Das Säbelrasseln um Nordkorea belastet die Finanzmärkte dies- und jenseits des Atlantiks", sagt ein Marktteilnehmer. Zwar hat sich die erste Garde an den US-Börsen noch relativ gut gehalten, bei den Nebenwerten ging es aber auch in den USA schon deutlich nach unten. "Das Tempo der Reflation ist erlahmt und entspricht mittlerweile mehr dem einer Ente als einem springenden Tiger", sagt Steven Bell, Chefvolkswirt von BMO Asset Management.

Frische Impulse für den breiten Markt könnte am Nachmittag die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise setzen. Analysten rechnen für Juli mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Anleger erhoffen sich davon Erkenntnisse über das weitere Vorgehen der US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus. Am Nachmittag spricht zudem der im Offenmarktausschuss stimmberechtigte New-York-Fed-Präsident Bill Dudley.

Aegon sehr stark - Henkel enttäuscht

Daneben prägt die Berichtsaison den Markt mit dem letzten "Großkampftag" bei den Zahlen zum vergangenen Quartal. Großer Gewinner sind Aegon, der Kurs gewinnt 6,9 Prozent. Für den Kurssprung sorgt die Kombination aus starken Geschäftszahlen und Verkauf von Unternehmenstöchtern. Am Donnerstag wurde der Verkauf der irischen Tochter für 180 Millionen Euro bekanntgegeben, am Vortag der Verkauf der Tochter UMG für etwa 295 Millionen Euro. Damit verbessert sich die Quote für die Eigenmittelausstattung des Versicherers sprunghaft.

Auch die Zahlen von Thyssen kommen gut an. "Operativ läuft alles einen Tick besser als erwartet, nur die Brasilien-Abschreibungen sind etwas höher ausgefallen", sagt ein Händler. Das europäische Stahlgeschäft weise eine klare Margenverbesserung auf - es stehe viel besser da als erwartet, heißt es bei den Analysten der DZ-Bank. Allerdings gerät die Aktie in den Sog der Rohstoffbranche, der Kurs legt lediglich 0,1 Prozent zu.

Für Henkel geht es dagegen um 4,8 Prozent abwärts. Für Enttäuschung sorgt das organische Umsatzwachstum, das die Konsensprognose deutlich verfehlt hat. Das Waschmittel und das Körperpflegegeschäft sind laut den Analysten von Investec von der Schwäche in Europa belastet worden, das Klebstoffgeschäft von einer flachen Entwicklung in Asien gebremst worden.

Evotec nach Zahlen sehr fest - SLM stürzen ab

Im TecDAX gewinnen Evotec nach guten Zahlen 7,2 Prozent. Das Unternehmen zeige keine Schwäche und befindet sich nach Aussage eines Händlers auf einem guten Weg, das Jahresziel zu erreichen. Dagegen brechen SLM Solutions um 11 Prozent ein, der Umsatz im ersten Halbjahr hat das Niveau des gleichen Vorjahreszeitraums um 13,5 Prozent verfeht. Im SDAX gewinnen Heidelberger Druck 7,5 Prozent, nachdem der Gewinn die Erwartungen geschlagen hat.

Im MDAX verlieren Lanxess 3 Prozent, obwohl Marktteilnehmer von soliden Zahlen sprechen. Teilweise hätten die Analysten im Vorfeld mit einer Präzisierung der Prognose gerechnet, dies sei ausgeblieben und das sorge für Enttäuschung, sagen Händler. Aurubis geben nach der Zahlenvorlage 4,6 Prozent ab. Hier habe die Umsatzentwicklung nicht überzeugt.

Zurich Insurance fester - Adecco schwächer

Zurich Insurance rücken nach Zahlenvorlage um 0,2 Prozent vor. Der Versicherer hat im zweiten Quartal von geringeren Kosten und einem guten Lebensversicherungsgeschäft profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Adecco geben nach der Zahlenvorlage dagegen deutlicher um 4,1 Prozent nach. Der Zeitarbeitsvermittler habe zwar gute Zahlen vorgelegt, "aber Adecco wird immer mehr mit Blick auf die Abhängigkeit vom Autosektor bewertet", heißt es. Hier sehe der Markt eine Umsatzspitze erreicht bei der Vermittlung von Zeitarbeitern an die Autoindustrie.

