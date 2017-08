Auch am Donnerstag zeichnen sich an den US-Börsen Verluste ab. Vorbörslich sinkt der S&P-500 um 0,4 Prozent. Die Angst vor einem Krieg mit Nordkorea bleibt das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse erhalten in dieser Gemengelage weniger Aufmerksamkeit.

Im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm setzen die Kontrahenten ihre Kriegsrhetorik fort. US-Verteidigungsminister James Mattis warnte Pjöngjang, vor allen "Aktivitäten, die zum Ende des Regimes und zur Vernichtung seines Volkes führen würden". Nordkorea erklärte seinerseits am Donnerstag, US-Präsident Donald Trump verstehe nur "absolute Stärke", und präzisierte die Pläne für einen Raketenangriff nahe dem US-Außenposten Guam im Pazifik.

Da die Eskalation des Konflikts in die sommerliche Urlaubszeit falle und damit in eine Zeit, in der die Nachrichtenlage dünn und die Umsätze an den Börsen geringer als üblich seien, sei die Wirkung auf die Kurse umso stärker, merkt Rob Carnell, Leiter des Asien-Research bei ING, an. Er rechnet noch bis Ende des Monats mit starken Kursschwankungen.

An Konjunkturdaten werden am Donnerstag die Erzeugerpreise aus dem Juli und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Erzeugerpreise könnten einen ersten Vorgeschmack auf die stärker beachteten Verbraucherpreise geben, die am Freitag veröffentlicht werden. Die Inflation in den USA liegt noch immer unter dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent.

Die Bilanzsaison der US-Unternehmen läuft allmählich aus. Am Mittwoch nach Börsenschluss hat das Medienunternehmen Twenty-First Century Fox Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, hat aber im nachbörslichen Geschäft am Vorabend mit einem Plus von 1,4 Prozent auf die Zahlen reagiert. Nach der Schlussglocke am Donnerstag wird News Corp Quartalszahlen veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2017 06:43 ET (10:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.