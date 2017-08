Dortmund (ots) - Auf spannende Diskussionen und interessante Vorträge können sich die Teilnehmer des 17. Continentale PKV-Forums am 6. September 2017 im Kölner Gürzenich freuen. Die Veranstaltung ist in der Branche einzigartig: Jedes Jahr besuchen mehr als 1.000 Vermittler das Continentale PKV-Forum, um sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen neutral und unabhängig informieren zu lassen.



Das Programm am Vormittag:



- Christian Lindner,



Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP, eröffnet das PKV-Forum. Kurz vor der Bundestagswahl spricht er zum Thema "Eigenverantwortung, Solidarität, Freiheit in Deutschland 2017".



- Stefan Niggemeier,



Deutschlands führender Medienjournalist, zeigt unter anderem, wie Social Media und Fake News Entscheidungen der heutigen Gesellschaft beeinflussen.



- Namhafte Experten diskutieren im Anschluss zum Thema Bürgerversicherung. Teilnehmer der Podiumsdiskussion sind:



- Dr. Martin Albrecht (Geschäftsführer und Bereichsleiter Gesundheitspolitik beim IGES Institut) - Prof. Dr. Norbert Klusen (ehemaliger Vorstand der Techniker Krankenkasse) - Dr. Marcus Kremer (Vorstand Continentale Krankenversicherung) o Dr. Volker Leienbach (Direktor des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V.) - Prof. Dr. Jürgen Wasem (Gesundheitsökonom der Universität Duisburg-Essen)



Das Programm am Nachmittag:



- Sven Gábor Jánszky,



Deutschlands führender Trendforscher und Direktor des 2b AHEAD ThinkTanks, analysiert die Arbeits-, Lebens- und Konsumwelten der Zukunft.



- Jochen Schweizer,



erfolgreicher Unternehmer und ehemaliger Extremsportler, nimmt die Gäste mit auf eine spannende Reise durch sein bewegtes Leben. Dabei zeigt er Wege auf, wie man es schafft, auch aus Rückschlägen gestärkt hervorzugehen.



Einlass zum PKV-Forum ist ab 9 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Gelegenheit zum Austausch mit den Experten und zum Besuch des Continentale Info-Marktes. Das PKV-Forum endet gegen 16:30 Uhr.



Für die Teilnahme am Forum erhalten Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft bis zu 5 Weiterbildungspunkte, die auf ihrem Weiterbildungskonto der Initiative "gut beraten" gutgeschrieben werden.



Zum 17. Continentale PKV-Forum können sich interessierte Versicherungsvermittler anmelden unter http://www.pkv-ratgeber.de/anmeldung-2017.html. Die Teilnahme ist kostenlos.



