Die Aktien des Druckmaschinenbauers HeidelDruck sind am Donnerstag um bis zu 9,2 Prozent auf 3,06 Euro gestiegen. Auslöser war die positive Quartalsbilanz. Seit Jahresbeginn haben die Aktien um 18 Prozent zugelegt.

