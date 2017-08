Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag die Anfangsverluste leicht ausgebaut, wobei der Leitindex SMI zeitweise wieder unter die Marke von 9'000 Punkten gerutscht ist. Weiterhin belastet der Nordkorea-Konflikt die Aktienmärkte weltweit. Die Erwähnung eines möglichen Kriegs lasse Investoren umgehend in Deckung gehen, kommentierte ein Marktanalyst: Wer angesichts der Konfrontation zwischen den USA und Nordkorea nun Aktien kaufe, brauche "Nerven aus Stahl".

Bereits gebe es von mehreren grossen Adressen Verkaufsempfehlungen für Aktien, Potenzial werde dafür in Gold und Sachwerten gesehen, meinte ein weiterer Händler. Einige Marktteilnehmer machten sich nun bereit für eine grössere Korrektur. Auch der Schweizer Franken legt nach einer gewissen Stabilisierungsphase am Mittag insbesondere zum Euro wieder an Stärke zu. Am Schweizer Markt läuft derweil die Halbjahres-Berichtssaison weiter, wobei mit Adecco und Zurich zwei SMI-Unternehmen im Zentrum stehen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert zur Mittagszeit 0,24% auf 9'005,68 Punkte, das Tagestief hat er bei 8'989 Punkten erreicht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt 0,34% auf 1'436,75 und der breite Swiss Performance ...

