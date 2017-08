Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

St. Georgen (pts023/10.08.2017/13:00) - Die IAA Pkw 2017 in Frankfurt am Main ist die internationale Leitmesse der Mobilität. Auf der 67. Internationalen Automobil Ausstellung 2017, präsentiert der Motoren- und Ventilatorenspezialist ebm-papst vom 14. bis 24. September 2017 neueste Lösungen seiner Antriebs- und Lüftertechnologien für die Automobilbranche in Halle 4.0, Stand C18. Für die Automobilindustrie sind wir mit unserer umfassenden Produktpalette seit Jahren der kompetente und leistungsfähige Partner - vom Engineering bis zur Produktion. Mit unseren Lüftern und Antrieben liefern wir für verschiedenste Anwendungen die passende Lösung. Darüber hinaus bieten wir auch komplette Systemlösungen, wie beispielsweise die integrierte Zusatzölpumpe an. Wir fördern sowohl Luft als auch Flüssigkeit und können mit unserem breiten Produktportfolio lenken, bremsen, schalten, reinigen/wandeln, kühlen und fördern. Als besonderes Highlight wird in diesem Jahr am Stand von ebm-papst die Sitzbelüftung mit Radiallüfter ausgestellt. Heutzutage werden die Sitze immer komplexer, wodurch weniger Platz für die Sitzbelüftung bleibt. Der Radiallüfter ist dafür wie geschaffen. Mit Maßen von 94x83x22mm ist er extrem kompakt und dabei noch druckoptimiert. Aufgrund seiner hohen Leistung ist bei der Sitzbelüftung mit Radiallüftern nur ein Lüfter notwendig. Der neue Radiallüfter zeichnet sich außerdem durch geringes Geräusch, seine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus. (Bild). Auch im Bereich der Antriebstechnik fertigen und entwickeln wir verschiedene Produkte. Diese kommen zum Beispiel in der Abgasnachbehandlung, der Lenkung oder in Getrieben zum Einsatz. Gespannt dürfen die Besucher auf eine neue Lösung im Bereich Antriebstechnik sein. Ergänzend zu diesen Produkthighlights werden viele weitere innovative Antriebs- und Ventilatorenlösungen für die Automobilbranche auf der IAA zu sehen sein. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. Über ebm-papst St. Georgen ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG, Tochterunternehmen der ebm-papst Unternehmensgruppe, Mulfingen, gilt als Pionier und Trendsetter in der globalen Kompaktlüfter- und Antriebswelt. Die Schwarzwälder liefern intelligente Lösungen für Branchen wie Automobil- und Bahntechnik, Intralogistik, Elektronik oder Medizintechnik. Das Werk in Herbolzheim ist Technologiezentrum für die Automobilindustrie. Der Getriebespezialist ebm-papst Zeitlauf im fränkischen Lauf liefert als Tochterbetrieb Planeten-, Stirnrad- und Winkelgetriebe. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 betrug rund 397 Mio. Eur. ebm-papst St. Georgen beschäftigt über 1.818 Mitarbeiter. (Ende) Aussender: ebm-papst St. Georgen Ansprechpartner: Anja Nießner Tel.: +49 7724 81-1311 E-Mail: anja.niessner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170810023

