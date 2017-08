Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.462,80 -0,41% +10,12% Euro-Stoxx-50 3.449,52 -0,55% +4,83% Stoxx-50 3.081,60 -0,69% +2,36% DAX 12.071,41 -0,68% +5,14% FTSE 7.411,83 -1,15% +3,77% CAC 5.129,16 -0,32% +5,49% Nikkei-225 19.729,74 -0,05% +3,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,94 +21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,87 49,56 +0,6% 0,31 -12,5% Brent/ICE 53,13 52,7 +0,8% 0,43 -9,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,72 1.277,24 +0,3% +3,48 +11,2% Silber (Spot) 17,10 16,95 +0,9% +0,15 +7,4% Platin (Spot) 978,35 976,50 +0,2% +1,85 +8,3% Kupfer-Future 2,93 2,93 +0,0% +0,00 +16,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Donnerstag zeichnen sich an den US-Börsen Verluste ab. Vorbörslich sinkt der S&P-500 um 0,4 Prozent. Die Angst vor einem Krieg mit Nordkorea bleibt das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse erhalten in dieser Gemengelage weniger Aufmerksamkeit.

Im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm setzen die Kontrahenten ihre Kriegsrhetorik fort. US-Verteidigungsminister James Mattis warnte Pjöngjang, vor allen "Aktivitäten, die zum Ende des Regimes und zur Vernichtung seines Volkes führen würden". Nordkorea erklärte seinerseits am Donnerstag, US-Präsident Donald Trump verstehe nur "absolute Stärke", und präzisierte die Pläne für einen Raketenangriff nahe dem US-Außenposten Guam im Pazifik.

An Konjunkturdaten werden am Donnerstag die Erzeugerpreise aus dem Juli und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Erzeugerpreise könnten einen ersten Vorgeschmack auf die stärker beachteten Verbraucherpreise geben, die am Freitag veröffentlicht werden. Die Inflation in den USA liegt noch immer unter dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent.

Die Bilanzsaison der US-Unternehmen läuft allmählich aus. Am Mittwoch nach Börsenschluss hat das Medienunternehmen Twenty-First Century Fox Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, hat aber im nachbörslichen Geschäft am Vorabend mit einem Plus von 1,4 Prozent auf die Zahlen reagiert. Nach der Schlussglocke am Donnerstag wird News Corp Quartalszahlen veröffentlichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 240.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten setzt sich die Talfahrt am Donnerstag unvermindert fort. Besonders unter Druck stehen Rohstoff- und Ölaktien, aber auch Bankaktien stehen mit den wieder sinkenden Zinsen auf der Verliererseite. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei 0,43 Prozent. Händler sprechen von einer Flucht aus Risikoanlagen wegen des Nordkorea-Konflikts. Daneben prägt die Berichtsaison den Markt, mit dem letzten "Großkampftag" bei den Zahlen zum vergangenen Quartal. Großer Gewinner sind Aegon mit plus 6,9 Prozent. Für den Kurssprung sorgt die Kombination aus starken Geschäftszahlen und Verkauf von Unternehmenstöchtern. Auch die Zahlen von Thyssen kommen gut an. Allerdings gerät die Aktie in den Sog der Rohstoff-Branche, der Kurs legt lediglich 0,1 Prozent zu. Für Henkel geht es um 4,8 Prozent abwärts, nachdem das organische Umsatzwachstum die Konsensprognose deutlich verfehlt hat. Im TecDAX gewinnen Evotec nach guten Zahlen 7,2 Prozent. Dagegen brechen SLM Solutions nach einem deutlichen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr um 11 Prozent ein. Im SDAX gewinnen Heidelberger Druck 7,5 Prozent, nachdem der Gewinn die Erwartungen geschlagen hat. Im MDAX verlieren Lanxess 3 Prozent, obwohl Marktteilnehmer von soliden Zahlen sprechen. Teilweise hätten die Analysten mit einer Präzisierung der Prognose gerechnet, dies sei ausgeblieben und das sorge für Enttäuschung, sagen Händler. Aurubis geben nach ihren Zahlen 4,6 Prozent ab. Zurich Insurance rücken nach Zahlen um 0,2 Prozent vor. Der Versicherer hat im zweiten Quartal von geringeren Kosten und einem guten Lebensversicherungsgeschäft profitiert. Adecco geben nach der Zahlenvorlage um 4,1 Prozent nach. Der Zeitarbeitsvermittler habe zwar gute Zahlen vorgelegt, "aber Adecco wird immer mehr mit Blick auf die Abhängigkeit vom Autosektor bewertet", heißt es. Hier sehe der Markt eine Umsatzspitze erreicht bei der Vermittlung von Zeitarbeitern an die Autoindustrie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:57 Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1725 -0,06% 1,1733 1,1737 +11,5% EUR/JPY 128,72 -0,22% 129,00 129,10 +4,7% EUR/CHF 1,1323 -0,10% 1,1334 1,1342 +5,7% EUR/GBP 0,9018 -0,27% 0,9042 1,1070 +5,8% USD/JPY 109,80 -0,15% 109,96 109,99 -6,1% GBP/USD 1,3002 +0,21% 1,2975 1,2993 +5,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Nordkoreaschrecken des Vortages ist am Donnerstag eine breite Erholung an den asiatischen Aktienmärkten ausgeblieben. Zwar stabilisierte sich der Dollar zum Yen und auch der Goldpreis stieg nicht weiter, an den Aktienmärkten dominierten aber weiter Abgaben. In Japan verpufften maue Maschinenbauaufträge weitgehend. Analysten hätten noch Schlimmeres befürchtet, hieß es zu den im Juni klar verfehlten Prognosen der Volkswirte. Gestützt wurde der Markt etwas von positiven Geschäftsausweisen von Kansai Paint und Sumitomo Realty & Development, deren Aktien um 4,7 bzw. 2,4 Prozent anzogen. Die Kosmetikaktie Shiseido schoss um 14 Prozent in die Höhe nach überzeugenden Geschäftszahlen. Aber auch der Devisenmarkt stützte etwas, denn der Dollar fing sich und ging mit 109,99 Yen um. Er bewegte sich damit auf Vortagesniveau. Die Börse in Hongkong wurde belastet vom 7,0-prozentigen Einbruch des Immobilienentwicklers Wharf. Analysten sind von der Richtigkeit der geplanten Abspaltung der Gewerbeimmobilien nicht überzeugt. China Unicom verloren nach ihrem Zweijahreshoch des Vortages 2,0 Prozent. Der Mobilfunkbetreiber versuchte Ängste zu zerstreuen, die beiden Mutterkonzerne könnten Aktien von Unicom veräußern. Gute Geschäftszahlen von China Mobile (+2,8 Prozent) ließen den HSI einen Teil seiner Verluste bis zum späten Handel wettmachen. Logan Property sprangen um 5,2 Prozent auf ein Allzeithoch nach guten Halbjahreszahlen und üppigen Ausschüttungen des Immobilienentwicklers.

CREDIT

Nach der Ausweitung am Vortag wegen der Spannungen rund um Nordkorea geht es mit den Risikoprämien am Donnerstag leicht zurück. Angesichts des dünnen Kalenders dürften die Märkte nach Einschätzung der Commerzbank auch weiterhin eher auf geopolitische Schlagzeilen reagieren. Druck auf High-Beta-Segmente wie die gebeutelten Coco-Anleihen und moderat weitere Spreads bei Hochzinsanleihen könnten erste Anzeichen für eine nachlassende Widerstandsfähigkeit von Credits darstellen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW im Juli von USA belastet - Absatzdynamik schwächt sich ab

Bei BMW schwächt sich die Absatzdynamik weiter ab. Dank Zuwächsen in China und Deutschland konnte der Autohersteller das Absatzniveau im Juli noch halten. Die Verkäufe der Kernmarke stiegen weltweit um 0,1 Prozent auf 153.511 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Aareal Bank verdient weniger - Ausblick bekräftigt

Die Aareal Bank hat im zweiten Quartal Rückgänge bei Gewinn und Zinsüberschuss verzeichnet, spricht aber von einer soliden operativen Entwicklung und hält an der Jahresprognose fest. Das den Stammaktionären zugeordnete Konzernergebnis sank im Quartal auf 62 (Vorjahr 73) Millionen Euro.

Aurubis verdient im 3. Quartal deutlich mehr als erwartet

Der Kupferproduzent Aurubis hat im dritten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und den Jahresausblick bestätigt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro. Diese Entwicklung war im Wesentlichen auf gestiegene Metallpreise zurückzuführen, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Bechtle wächst zweistellig und investiert kräftig

Das IT-System- und Handelshaus Bechtle hat das hohe Wachstumstempo des Jahresbeginns im zweiten Quartal gehalten und zudem kräftig investiert. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 17 Prozent auf 822,2 Million Euro, das Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 13,2 Prozent auf 36,5 Millionen Euro.

Cewe hält Umsatz und Ergebnis auf Vorjahresniveau

