Nach einem starken Start macht sich um die junge Hyundai-Premiummarke Ernüchterung breit. So wurden in den USA in den ersten sechs Monaten knapp 11.600 Einheiten von Autos mit dem Logo verkauft, das verdächtig nach Aston Martin ausschaut. Das waren rund 8.000 Einheiten weniger als im ersten Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...