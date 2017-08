Der Südsudan ist der jüngste Staat der Welt. Die mit der Unabhängigkeit verbundenen Hoffnungen sind aber in einem blutigen Bürgerkrieg versunken. Außenminister Gabriel macht sich ein Bild von der Lage.

Außenminister Sigmar Gabriel hat die Bürgerkriegsparteien im Südsudan zu verstärkten Friedensbemühungen aufgerufen. "Der Südsudan hat es wirklich verdient, nach so vielen Jahren des Krieges endlich Frieden zu finden und seine wirtschaftliche Entwicklung und den Wiederaufbau des Landes voranzutreiben", sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in dem erst seit sechs Jahren unabhängigen afrikanischen Land.

Der Außenminister forderte nach einem Gespräch mit Präsident Salva Kiir mehr Sicherheit für humanitäre Hilfsleistungen zugunsten der notleidenden Bevölkerung. "Es ist manchmal lebensgefährlich für Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen", sagte er.

Gabriel zeigte sich auch besorgt über den Einsatz von Kindern in dem Bürgerkrieg. Laut Unicef ...

