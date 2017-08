Bis vor kurzem galten Nordkoreas Raketen als Witz. Nun sorgen sie für eine verbale Eskalation. Raketenexperte Markus Schiller erklärt, wie Nordkorea so rasch Fortschritte machen konnte - und die Rolle Russlands.

Herr Schiller, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem nordkoreanischen Raketenprogramm. Hat es Sie überrascht, dass Pjöngjang offenbar viel weiter ist als bisher angenommenJa und Nein zugleich. Ich habe den Nordkoreanern nie zugetraut, dass sie so etwas alleine hinbekommen. Vor fünf Jahren mussten sie auf Paraden ja noch Attrappen vorführen, weil sie nichts anderes hatten. Ich habe damals gedacht: Die sind Jahrzehnte von funktionsfähigen Interkontinentalraketen entfernt. Aber nun fliegen die Raketen. Allerdings nur, weil sie auf russischen Triebwerken basieren.

Auf russischen Triebwerken?Ja, das gesamte Raketenprogramm der Nordkoreaner konnte doch nur mit russischer Hilfe entstehen. Das fing schon während der 80er Jahre mit sowjetischer Hilfe an und ging in den 90ern weiter als russische Wissenschaftler nach Nordkorea gingen. Um die Jahrtausendwende aber geriet der Austausch ins Stocken. Zumindest haben wir zuletzt kaum noch russische Technik in nordkoreanischen Raketen entdeckt. Jetzt taucht aber plötzlich wieder welche auf. Und zwar gehäuft.

Haben die Nordkoreaner nicht vielleicht einfach einen technologischen Sprung hingelegt?Das glaube ich nicht. Wir reden hier über ein Land, dass es noch nicht einmal schafft, seine Stromversorgung sicherzustellen oder vernünftige Druckluftschläuche zu produzieren. Länder wie China oder Russland haben für ähnliche Entwicklungen 15 bis 20 ...

