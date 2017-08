Die Entscheidung markiert den ersten landesweiten Versicherungsschutz für das Produkt von Novocure

Novocure (NASDAQ: NVCR) gab heute den Abschluss eines Vertrags mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger bekannt. Gemäß diesem Vertrag werden die Kosten für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom (GBM) mit Optune der proprietären Krebstherapie von Novocure (Tumor Treating Fields, TTFields) von Krankenkassen in Österreich übernommen. Alle 18 österreichischen Krankenversicherungsträger haben dem Vertrag zugestimmt.

"Diese Entscheidung ist der Grundstein für die erste nationale Kostenerstattung für Optune und macht diese Therapie Millionen Menschen zugänglich", kommentierte Asaf Danziger, CEO bei Novocure. "Die Zahl der mit Optune behandelten Patienten nimmt stetig zu ein klarer Beweis für die Anerkennung der Therapie durch die Versicherungsträger."

Nachdem ein Verfahren für die Kostenerstattung in Österreich definiert ist, widmet sich Novocure jetzt der stärkeren Verbreitung des Produkts. Nach Schätzungen des Unternehmens wird in Österreich bei etwa 280 Patienten pro Jahr GBM oder Tumore diagnostiziert, die sich zu GBM entwickeln. Novocure geht davon aus, dass je nach Fortschreiten der Krankheit und medizinischen Kriterien etwa 210 Patienten als Kandidaten für die Behandlung mit Optune in Frage kommen.

Über Novocure

Novocure ist ein Onkologie-Unternehmen, das eine grundlegend andere Art der Krebstherapie entwickelt, die sich auf eine proprietäre Therapie namens TTFields konzentriert. Diese nutzt elektrische Felder, die auf spezifische Frequenzen abgestimmt sind, um die Krebszellenteilung bei soliden Tumoren aufzuhalten. Novocures kommerzialisiertes Produkt, Optune, ist für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Glioblastom zugelassen. Novocure hat laufende oder abgeschlossene klinische Studien zur Untersuchung von TTFields in Hirnmetastasen, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Eierstockkrebs und Mesotheliom.

Novocure mit Hauptsitz in Jersey ist in Portsmouth, New Hampshire, Malvern, Pennsylvania und New York City tätig. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Japan und Israel. Um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.novocure.com, oder folgen Sie uns auf www.twitter.com/novocure.

Über Optune

In den USA ist Optune für die Behandlung von erwachsenen Patienten (im Alter von mindestens 22 Jahren) mit histologisch bestätigtem Glioblastom multiforme (GBM) vorgesehen.

Dort ist Optune zudem mit Temozolomid für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostiziertem supratentoriellem Glioblastom nach maximaler chirurgischer Reduktion der Tumormasse und der Absolvierung von Strahlentherapie mit gleichzeitiger Standard-Chemotherapie indiziert.

Außerdem ist Optune in den Vereinigten Staaten zur Behandlung von rezidiviertem GBM nach einem histologisch oder radiologisch bestätigten Rezidiv in der supratentoriellen Gehirnregion nach Chemotherapie indiziert. Das Gerät ist für den Einsatz als Monotherapie vorgesehen und bietet eine Alternative zur Standardtherapie für GBM, nachdem chirurgische und Strahlentherapieoptionen ausgeschöpft wurden.

In der Europäischen Union ist Optune nach Operation und Strahlentherapie mit adjuvantem Temozolomid für die Behandlung von Patienten mit erstmalig diagnostiziertem GBM indiziert, die gleichzeitig eine Temozolomid-Erhaltungstherapie erhalten. Die Behandlung ist für erwachsene Patienten im Alter ab 18 Jahren vorgesehen und sollte frühestens 4 Wochen nach der aktuellsten Operation und Strahlentherapie mit adjuvantem Temozolomid beginnen. Die Behandlung kann gleichzeitig zu einer Temozolomid-Erhaltungstherapie oder nach Abschluss einer Temozolomid-Erhaltungstherapie erfolgen.

In der Europäischen Union ist Optune zudem für Patienten vorgesehen, die nach einer Operation, Strahlentherapie und Temozolomidbehandlung gegen die primäre Erkrankung an rezidivierendem GBM leiden. Die Behandlung ist für erwachsene Patienten im Alter ab 18 Jahren vorgesehen und sollte frühestens 4 Wochen nach der aktuellsten Operation, Strahlentherapie oder Chemotherapie beginnen.

Patienten sollten Optune nur unter Aufsicht eines in der Nutzung des Geräts geschulten Arztes verwenden. Die vollständigen Verschreibungsinformationen sind verfügbar unter www.optune.com/safety oder können in den USA unter der gebührenfreien Rufnummer 1-855-281-9301 bzw. in der Europäischen Union per E-Mail unter supportEMEA@novocure.com angefordert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Neben Aussagen zu historischen Fakten oder aktuellen Gegebenheiten enthält diese Pressemitteilung unter Umständen auch so genannte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen die derzeitigen Erwartungen von Novocure oder Prognosen zukünftiger Ereignisse dar. Dazu gehören etwa Aussagen zu erwarteten wissenschaftlichen Fortschritten in seinen Forschungsprogrammen, zur Entwicklung potenzieller Produkte, Interpretation klinischer Ergebnisse, zu Aussichten für die Marktzulassung, Herstellungsentwicklungen und -fähigkeiten, Marktaussichten seiner Produkte und sonstige Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen beschreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind gegebenenfalls an zukunftsgerichteten Ausdrücken zu erkennen, darunter beispielsweise "voraussichtlich", "schätzen", "erwarten" "möglicherweise", "beabsichtigen", "planen", "überzeugt sein" oder ähnliche Wörter und Ausdrücke. Die tatsächlichen Leistungen und Finanzergebnisse von Novocure können maßgeblich von den Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, insbesondere aufgrund allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, aufsichtsrechtlicher und politischer Bedingungen sowie aufgrund der spezielleren Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen zu bewältigen hat und die in dem Jahresbericht auf Formular 10-K dargelegt sind, der am 23. Februar 2017 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde. Angesichts dieser Risiken und Unwägbarkeiten können sich jegliche oder alle zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen. Daher sollte sich der Leser nicht auf derartige Faktoren oder zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Darüber hinaus hat Novocure keine Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen über den gesetzlich erforderlichen Rahmen hinaus öffentlich zu aktualisieren. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Datum der Veröffentlichung. Diese Darstellung ist gemäß dem US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zulässig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

