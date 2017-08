Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für den Kupferhersteller Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 84,00 Euro belassen. Die Geschäftsergebnisse aus dem dritten Quartal seien erwartungsgemäß stark ausgefallen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Donnerstag. Dank Programms zur Ergebniserhöhung geht er von konstant wachsenden Gewinnen in den nächsten paar Jahren aus, was die positive Sicht auf die Aurubis-Papiere untermauere./kro/zb Datum der Analyse: 10.08.2017

