Anleger zeigen Gelassenheit in anspruchsvollen Zeiten" schreibt der DDV. Ich sage: "Gut so!" Dabei kann Gelassenheit ja viel bedeuten. Das umfasst für mich ebenso die ca. drei Viertel, die gar nix machen, wie auch die 7,4% die "sell in may ..." betreiben. Stark finde ich die 7,3%, die sich bewusst für eine Absicherung per Zertifikat entscheiden. Das kann in manchen Jahren super klappen und sich in anderen Jahren als unnötige Absicherung erweisen. Ich finde es aber bemerkenswert, dass so ein hoher Prozentsatz (zugegeben: Es wurde unter Zertifikate-Anlegern gefragt) sich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzt. Der Anteil ist übrigens im Vergleich zu letzten Umfrage gestiegen. Alle Details unter http://boerse-social.com/documents Die Facebook-Diskussion...

