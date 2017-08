Android-Gründer Andy Rubin will mit einem neuen Smartphone die Branche aufmischen. Zuletzt gab es Zweifel, weil der Start des ersten Essential Phones sich verzögerte. Nun kann Rubin aber gute Nachrichten verkünden.

Der Erfinder des Mobile-Betriebssystems Android, Andy Rubin, hat für seine neue Firma Essential Products eine Investitionsrunde von 300 Millionen Dollar einsammeln können. 100 Millionen Dollar stammen dabei von Access Technology Ventures, wie der Risikokapitalfonds am Mittwoch (Ortszeit) in New York mitteilte.

Access Technology Ventures ist bereits an Technologiefirmen wie Alibaba, Facebook, Snapchat, Spotify, Square, Rocket Internet, Zalando, Digital Ocean, Opendoor und Yelp beteiligt. Zu den weiteren Investoren ...

