Düsseldorf - Der erfolgsverwöhnte Konsumgüterkonzern Henkel hat im zweiten Quartal einen Dämpfer erhalten. Zwar steigerte der Persil- und Schwarzkopfhersteller dank Zukäufen im zweiten Quartal seinen Umsatz nahezu zweistellig, wie er am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Zuwächse in seinem Kosmetikgeschäft konnte sich Henkel jedoch abschminken. Das Rennen um die Gunst der Verbraucher bei Shampoo und Duschgel gewann die Konkurrenz. An der Börse geriet die Aktie daraufhin unter Druck.

Die Pflegeartikel der Düsseldorfer in den Drogerien, Supermärkten oder Kaufhäusern verkauften sich nur schwer. Konzernchef Hans Van Bylen sprach von einem intensiven Verdrängungswettbewerb und einem starken Preisdruck in Westeuropa. Schlecht lief es vor allem in Frankreich und Italien. Ein Lichtblick neben Deutschland war der nordamerikanische Markt, den Henkel seit geraumer Zeit mit seiner Marke Schwarzkopf beackert. Punkten konnte Henkel auch mit seinen Profi-Produkten für Friseure. Als kleinste Sparte im Henkel-Reich steuerte die Kosmetik im zweiten Quartal 997 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei, was in etwa soviel war wie im Vorjahr.

Zukäufe kurbeln Wachstum im Konzern an

Insgesamt setzte Henkel zwischen April und Juni 5,1 ...

