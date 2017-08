Pilzerkrankungen am Auge können fatale Auswirkungen haben, im schlimmsten Fall Hornhaut-Transplantation oder der Verlust des Auges. Besonders groß ist das Risiko für Träger von weichen Kontaktlinsen.

Träger von weichen Kontaktlinsen müssen besonders auf Sauberkeit und Hygiene achten. Experten für Pilzerkrankungen haben festgestellt, dass mangelnde Kontaktlinsen-Hygiene der Hauptauslöser für Pilzkrankheiten am Auge ist.

"Der wichtigste Risikofaktor ist das Tragen weicher Kontaktlinsen", sagte Oliver Kurzai am Donnerstag. Er hat an der Universität Würzburg den deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Mykologie inne. Gemeinsam mit der Augenklinik des Uniklinikums Düsseldorf und dem Nationalen Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen in Jena hat Kurzai im "Journal of Clinical Microbiology" eine entsprechende Voruntersuchung veröffentlicht.

Dafür wurden insgesamt 22 Fälle von Hornhaut-Infektionen durch Pilze analysiert: Bei 15 Patienten hatte ein Schimmelpilz die Infektion ...

