Mainz (ots) - Freitag, 11. August 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Steffen Will, Schauspieler



Heimwerker-SOS bei den Dauercampern - Handwerksprofi Mick Wewers hilft Himmelsspektakel Perseiden-Schauer - Woher kommt der Sternschnuppen-Regen? Schnelles Gericht fürs Wochenende - Hähnchenpfanne von Chefkoch Roßmeier



Freitag, 11. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Was tun gegen Schnecken? - Gefräßige Gartenbesucher Expedition Deutschland: Gerbstedt - Ein letzter Urlaubstag im Garten Küchenträume - Saschas Flammlachsburger



Freitag, 11. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Promis einst und jetzt - Kinderbilder der Stars Prominente Linkshänder - Sonntag ist Linkshändertag Model-Tochter Kaia Gerber - Ebenbild von Mutter Cindy Crawford



