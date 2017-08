Das Unternehmen treibt seine Investitionen in Lateinamerika voran und erweitert seinen Auftritt in Brasilien an der Einweihungszeremonie nehmen staatliche Behörden, Kunden, Analysten und Medien teil

Rimini Street, Inc., ein internationaler Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Produkte, gab heute die Eröffnung seiner neuen Zentrale für Lateinamerika in São Paulo, Brasilien, bekannt. Dies bedeutet die Einleitung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens in der Region. Dazu gehört infolge der starken Nachfrage nach dem erstklassigem Support von Rimini eine verstärkte Ausrichtung auf die Ausweitung des Supports für Unternehmenssoftware sowie des Produktangebots in Lateinamerika. Die neue Lateinamerika-Zentrale des Unternehmens befindet sich im JK Iguatemi Building in der Av. Pres. Juscelino Kubitschek in São Paulo.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170810005645/de/

Rimini Street Increases Investment in Latin America with Opening of New, Expanded LATAM Headquarters in São Paulo, Brazil (Photo: Business Wire)

"Schon seit Beginn unseres Markteintritts in Brasilien vor etlichen Jahren kam man unseren Angeboten mit größtem Interesse und Enthusiasmus entgegen, da wir die Unternehmen in der Region dabei unterstützen, auf ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld einzugehen, und zwar mithilfe einer Lösung, die deren Kosten für Unternehmenssoftware optimiert und somit Gelder freigibt, welche stattdessen in Mehrwert schaffende Geschäftsinitiativen investiert werden können", sagte Edenize Maron, der Hauptgeschäftsführer von Rimini Street Latin America. "Wir sind überzeugt, dass wir aufgrund unseres starken Leistungsversprechens ein beschleunigtes Wachstum des Portfolios an Lizenznehmern erleben werden, da Rimini Streets guter Ruf hinsichtlich der Leistung von erstklassigem, höchst reaktionsschnellem Support weiterhin, und in zunehmendem Maße, mehr Anerkennung finden wird."

Zur Feier seines neuen, großen Büros wird Rimini Street an diesem Abend eine Gala-Einweihungszeremonie mit anschließender Cocktailparty und einem Diner veranstalten, deren Gastgeber der CEO von Rimini Street, Seth Ravin, sein wird. Zu den geladenen Gästen gehören Angehörige staatlicher Behörden, Kunden, Kunden in spe, Medien und Analysten.

Rimini Street startete seine Präsenz in Lateinamerika im Jahr 2009 und bedient gegenwärtig mehr als 140 weltweit tätige Organisationen mit betrieblichen Aktivitäten in Lateinamerika; zu diesen gehören lokale, wohlbekannte brasilianische Marken wie Embraer, Petrópolis, Abril, Riachuelo, Tupy, Marisol, Iguatemi, Gafisa, Estadão, Camargo Corrêa, GP Investimentos, Even, GRSA, Infoglobo, Rodobens, Promon und Atento.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Produkte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Firmensupport-Dienstleistungen und ermöglicht IBM-, Microsoft-, Oracle-, SAP-Lizenzinhabern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.300 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Support-Anbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Wörter wie "glauben", "könnte", "werden", "planen", "schätzen", "weiterhin", "vorhersehen", "beabsichtigen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten und gehen von verschiedensten Annahmen aus. Falls diese Risiken eintreten oder falls sich unsere Annahmen als inkorrekt erweisen, können tatsächliche Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Zahlen erheblich abweichen. Rimini Street übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiedergeben.

2017 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und in anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und, sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170810005645/de/

Contacts:

Rimini Street, Inc.

Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414

mmcglocklin@riministreet.com