Wien - Es war eine Paukenschlag-Personalie: Völlig überraschend verließ der bekannte Manager Henning Gebhardt im Dezember 2016 die Deutsche Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Der Weggang hinterlasse immer noch Spuren in dem von ihm einstmals verwalteten DWS Aktien Strategie Deutschland (ISIN DE0009769869/ WKN 976986). Allein in diesem Jahr seien bis Ende Mai mehr als 300 Millionen Euro aus dem Dickschiff geflossen. Viele Anleger wollten erstmal abwarten, ob Nachfolger Tim Albrecht das drei Milliarden Euro schwere Portfolio genauso geschickt steuere wie Gebhardt.

