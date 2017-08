Genf - Japan ist wieder da, so Joël Le Saux, Head of Japan Equities und Manager des OYSTER Japan Opportunities Fund (ISIN LU0204988207/ WKN A0ER4K) und Yoko Otsuka, Financial Analyst bei SYZ Asset Management.Zwar würden die unter "Abenomics" bekannt gewordenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Japanischen Premierministers Shinzo Abe ihren vielgerühmten Versprechungen nicht ganz gerecht geworden sein mögen. Dennoch nehme das Wirtschaftswachstum in Japan beständig an Fahrt auf. Der hohe Deflationsdruck sei einem Wachstum der japanischen Binnenwirtschaft gewichen, der durch ein besseres Geschäftsklima und mehr Verbrauchervertrauen verstärkten Rückenwind erhalte.

