Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - In der modernen Gesellschaft von heute ermöglicht das Internet den Verbrauchern, alles bequem von ihrem Wohnzimmer aus zu bestellen - Geografie schränkt die Aktivitäten von Unternehmen und Konsumenten nicht mehr ein. Waren können dank eines globalen Netzes aus Zahlungs- und Logistikdienstleistern international bestellt und verschickt werden. Einer der größten internationalen Händler Chinas im E-Commerce ist Banggood.



Im Laufe der letzten elf Jahre hat Banggood hochwertige Qualitätsprodukte und professionellen Kundendienst bereitgestellt. Während dieser Zeit hat sich das Unternehmen einen Kundenstamm mit Millionen Menschen aus der ganzen Welt aufgebaut. Mit über 2.000 vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern und Warenlagern in China, Europa und den USA hat sich die Marke zu einem internationalen Imperium entwickelt, das über 100.000 verschiedene Artikel anbietet. Banggood präsentiert jeden Tag neue Produkte auf dem Markt und bleibt stets auf dem neuesten Stand, indem die aktuellsten Technologietrends zu Vorzugspreisen zur Verfügung gestellt werden.



Jedes Jahr organisiert Banggood eine große Feier, um das nächste Jubiläumsjahr zu würdigen. 2017 markiert das 11. Jubiläumsjahr von Banggood und das Unternehmen wird ein Ereignis unter dem Motto "The Biggest Bang Since the Big Bang" starten. Die Aktion wird am 7. September beginnen und bis 9. September andauern.



Einer der Höhepunkte dieser Aktion ist der "Stellar Sale", bei dem eine Reihe von Blitzangeboten, Schnäppchen und zahlreiche weitere Rabatte in viele Produktkategorien erhältlich sein werden. Diese jährliche Feier wächst jedes Jahr und wird für Online-Käufer zu einem der besten Events in diesem Sommer gehören.



Die Zukunft für den Online-Handel sieht rosig aus und Banggood hat den richtigen Kurs eingeschlagen, um einer der Topakteure in dieser Branche zu sein. "The Biggest Bang Since the Big Bang" wird ein großartiges Ereignis werden, das den Erfolg des Unternehmens zeigt und spannende Gelegenheiten verspricht.



Das komplette Programm für das 11. Jubiläum von Banggood wird auf der Webseite www.banggood.com vorgestellt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/542280/The_11th_Anniversar y_Event.jpg



