=== *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1H, Berlin 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 GB/Zeal Network SE, Ergebnis 1H, London 07:50 LU/Senvion SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juli (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 2Q, Kahl am Main 09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H, Stuttgart 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Amtsgericht Bonn, Gläubigerversammmlung Solarworld AG 10:30 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q, München 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Treffen mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Grandi, und dem Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, Swing, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Juli 15:40 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Texas, Arlington 17:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Independent Community Bankers of Minnesota, Bloomington *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H, Siena - EU/Ratingüberprüfung für Finnland (Fitch), Malta (Fitch), Slowakei (Moody's) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen ===

