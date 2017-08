Unterschleissheim (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) nach Zahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Das Ergebnis im dritten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht das Unternehmen an der Börse derzeit aber als angemessen bewertet an und bestätigte daher seine Einstufung./zb/stb Datum der Analyse: 10.08.2017

