Rupert Murdochs 21st Century Fox hatte gestern nach Börsenschluss Zahlen fürs vergangene Quartal vorgelegt. Wegen mangelnder Kinohits musste der Konzern deutliche Abstriche machen. Wie die Aktie reagiert hat und und die das Kursziel von DER AKTIONÄR für den Wert aussieht, erfahren Sie hier von Marco Uome. Ausserdem stehen Snap, Nvidia und Tesla im Fokus. Zudem gibt Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.