Bremervörde (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



AGR-TV geht in eine neue Runde: Die dritte Staffel des Infoservice der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. ist ab sofort auf Youtube verfügbar. In den Interviews der AGR mit Rückenexperten wird deutlich, wie sehr der Rücken von der Wahl rückengerechter Alltagsgegenstände profitieren kann.



AGR-TV schlägt eine Brücke zwischen leicht verständlichem Grundwissen zum Thema Rückengesundheit und anschaulichen Praxistipps für den Alltag. Die Rückenprofis der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. sprechen in einem Interview mit Experten aus der Praxis über Alltagsgegenstände, die dem Rücken zu gute kommen. Alle vorgestellten Produkte wurden aufgrund besonders rückengerechter Eigenschaften mit dem Gütesiegel der AGR ausgezeichnet.



Spannende Produkte



Die ersten fünf Episoden der neuen Staffel sind bereits online. Unter den vorgestellten Produkten befinden sich eine Kombination aus Stepper und Mountainbike, Aktivschuhe, elektrische Aufstehsessel, ein beliebtes Mini-Trampolin aus der Schweiz und vibrierende Faszienrollen. Dranbleiben lohnt sich: In Kürze veröffentlicht die AGR nach und nach die restlichen drei Videos, in denen sich alles um elastische Gymnastikmatten, Hightech-Bürostühle und mit Flüssigkeit gefüllte Trainingsröhren dreht.



Viele interessante Themen



Die Web-TV-Serie punktet mit einer großen Themenvielfalt: Die bisher rund 25 Folgen widmen sich knapp 20 verschiedenen Teilgebieten der Rückengesundheit. Ob Sport- oder Trainingsgeräte, Sitz-, Schul- und Büromöbel, Kindersitze, Autositze, Schuhe, Werkzeug oder Gartengeräte: Das breit gefächerte Themenrepertoire bietet eine Menge Abwechslung und eine Fülle an Informationen.



Jetzt abonnieren



Alle Folgen von AGR-TV sind über www.agr-tv.de kostenlos abrufbar. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, klicken Sie unter dem Video einfach auf die Schaltfläche "Abonnieren" und Sie werden benachrichtigt, sobald ein neues Video online ist.



Über die AGR



Seit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken der Prävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. Wichtiger Teil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft und empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenstände ausgezeichnet werden können. Weiterführendes Informationsmaterial sowie aktuelle Broschüren und Bücher finden Sie online unter: www.agr-ev.de/patientenmedien. Kurze Videos und Experteninterviews zu rückengerechten Produkten bietet der Video-Infoservice "AGR TV" unter folgendem Link: www.agr-tv.de.



Kurz und bündig



AGR-TV ist das Videoformat der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Interviews zwischen der AGR und Experten aus der Praxis verknüpfen Hintergrundwissen zum Themenfeld Rückengesundheit anschaulich mit Informationen zu besonders rückenfreundlichen Produkten, die das AGR-Gütesiegel tragen. Jetzt ist dritte Staffel von AGR-TV fertig und die ersten Folgen sind bereits online. Wer keine Folge verpassen möchte, kann den Youtube-Kanal der AGR unter www.agr-tv.de abonnieren.



Bildmaterial hierzu kann unter www.agr-ev.de/presseportal heruntergeladen werden.



OTS: Aktion Gesunder Rücken e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104263 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104263.rss2



Pressekontakt: Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Tanja Cordes Stader Straße 6 27432 Bremervörde Telefon: +49 4761 926358 315 E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.de www.agr-ev.de