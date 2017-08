München (ots) - Carolin Kebekus, Deutschlands Komikerin Nummer 1, ist am Sonntag, 20. August 2017, in einer ungewohnten Rolle in der "Sportschau" um 18:00 Uhr zu sehen: Als "Losfee" wird sie die Begegnungen für die zweite Runde des DFB-Pokals auslosen. In die Lostrommel greift sie unter den kritischen Blicken des frischgebackenen U21-Europameister-Trainers Stefan Kuntz, der die Rolle des offiziellen DFB-Ziehungsleiters übernimmt. Die Sendung kommt live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund; Moderator ist Alexander Bommes.



