Immer mehr Unternehmen wollen den Verbrauch von Einwegbechern senken. Auch Kommunen wollen gegen die Ressourcenverschwendung vorgehen. Doch der Kampf für die gute Sache hat ein Problem.

McDonald's verstärkt seinen Kampf gegen Pappbecher. Die Fastfood-Kette will ab sofort auch an ihren Theken auf Porzellangeschirr setzen - an den McCafé-Bars ist das längst Standard. Das Unternehmen weitet damit eine Initiative aus, die es im vergangenen Herbst begonnen hatte. Seitdem können Kunden ihre eigenen Mehrwegbecher mitbringen und sich Heißgetränke abfüllen lassen.

Dass Pappbecher ein Umweltproblem darstellen, leuchtet nach einem Blick auf die Zahlen schnell ein: Jeder Deutsche verbraucht im Schnitt 60 Becher pro Jahr, die oft schon nach 15 Minuten im Müll landen. Durch die dünne Kunststoffbeschichtung im Becher, lassen diese sich auch nicht einfach recyceln, sie müssen verbrannt werden. Für die Produktion neuer Becher braucht es dann wieder neue Papierfasern, Rohöl für den Kunststoff und Wasser. All das drückt erheblich auf die Ökobilanz des To-go-Trends.

Umweltinitiativen versuchen deshalb schon seit Jahren dafür zu sorgen, dass den Pappbecher das gleiche Schicksal ereilt, wie die Plastiktüte. Deren Verbrauch ist nach Angaben des Handelsverbands Deutschlands zuletzt stark gesunken: Um zwei Milliarden auf 3,6 Milliarden im Jahr 2016. Ein Grund dafür ist ...

