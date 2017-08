Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank will Personal abbauen und stellt dafür Geld zurück. Das belastet das Quartalsergebnis. Dennoch zeigt sich die Bank für Zukäufe offen - auch im ungeliebten deutschen Markt.

Der deutsche Immobilienmarkt brummt. Doch beim Wiesbadener Immobilienfinanzierer Aareal Bank hat sich das im zweiten Quartal nicht in höheren Gewinnen niedergeschlagen. Im Gegenteil: Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis sank im ersten Halbjahr um rund 18 Prozent auf 109 Millionen Euro, dabei hatte die Auflösung von Rückstellungen den Gewinn sogar noch um 50 Millionen Euro nach oben gedrückt. Anleger reagierten enttäuscht - der Aktienkurs sank bis zum Nachmittag um 2,2 Prozent.

Auf den ersten Blick überrascht der Gewinnrückgang angesichts der guten Marktperformance in Deutschland. Doch die Entwicklung hat ihre Gründe: Zum einen ist die Aareal Bank auf Gewerbeimmobilien wie Hotels, Einkaufscenter und andere kommerziell genutzte Gebäude spezialisiert. Vom Boom bei deutschen Wohnimmobilien profitiert sie also gar nicht. Hinzu kommt, dass Vorstandschef Hermann-Josef Merkens den deutschen Immobilienmarkt für ziemlich heiß gelaufen hält, deshalb lieber im Ausland Geschäfte macht und nur "ganz wenig" Geschäft in Deutschland. Dabei wird es erst einmal bleiben. "Die Kunden sind durch deutsche Banken gut versorgt", sagt er. Anders gesagt: Er hält die Gewinnspannen für zu niedrig.

Der Deutschland-Anteil im Immobilienportfolio beträgt mittlerweile nur noch 15 Prozent. In Nordamerika ...

