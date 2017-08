Frankfurt - China dürfte im Erntejahr 2017/18 deutlich mehr Baumwolle produzieren als in der Vorsaison, so die Analysten der Commerzbank.Das chinesische Landwirtschaftsministerium rechne mit einem Plus von 9,5% gegenüber dem Vorjahr auf 5,28 Mio. Tonnen. Der deutliche Ernteanstieg sei auf eine größere Anbaufläche und bessere Erträge zurückzuführen. Die bisherige Schätzung habe bei 5,1 Mio. Tonnen gelegen. Das Ministerium mache das gute Wetter im Juli für die Aufwärtsrevision der Ernteschätzung verantwortlich. Die neue Ernteschätzung des chinesischen Agrarministeriums liege nach der Aufwärtsrevision leicht über der bisherigen des US-Landwirtschaftsministeriums. Das USDA gebe neue Schätzungen heute Abend bekannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...