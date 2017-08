Nach der gestrigen sehr stürmischen Handelszeit, fallen die Aktienmärkte in Europa heute ab. Alle Indizes liegen heute unter dem Nullpunkt, was suggeriert, dass die politischen Risiken mehr gewichtet werden, als erwartet. Auch die US Indizes konnten diese Risiken einigermaßen verarbeiten und schlossen gestern nur mit einem leichten Minus. Während der asiatischen Handelszeit zog der NZD die größte ...

