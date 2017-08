NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltende Nordkorea-Krise hat die Wall Street auch am Donnerstag ins Minus gedrückt. Als Belastung hinzu kamen enttäuschende Konjunkturdaten. So waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ein wenig stärker als von Analysten prognostiziert gestiegen.

Der Dow Jones Industrial weitete seine jüngsten Verluste deutlich aus und büßte zuletzt 0,59 Prozent auf 21 919,69 Punkte ein. Der S&P 500 fiel um 0,84 Prozent auf 2453,18 Punkte. Für den Nasdaq-Auswahlindex 100 ging es sogar um 1,32 Prozent auf 5841,53 Punkte nach unten./la/mis

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0257 2017-08-10/16:22