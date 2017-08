Düsseldorf - Die Weltwirtschaft hat sich weiter gefestigt, und die Belebung ist breit aufgestellt, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Der Konjunkturausblick für viele Länder stelle sich positiv dar. Vielfach seien allerdings Risiken in den Hintergrund geraten, obwohl sie nach wie vor bestünden. In diesem Umfeld grundsätzlich guter Konjunkturdaten, aber anhaltender Unsicherheiten, würden die großen Notenbanken von ihrer lockeren Geldpolitik Abstand zu nehmen zögern, wobei es Unterschiede gebe:

