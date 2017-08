NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nordkorea-Krise hat die Wall Street auch am Donnerstag ins Minus gedrückt. Als Belastung hinzu kamen eher enttäuschende Konjunkturdaten. So waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ein wenig stärker als von Analysten prognostiziert gestiegen. Zudem hatte sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Juli entgegen dem erwarteten leichten Anstieg weiter abgeschwächt

Der Dow Jones Industrial weitete seine jüngsten Verluste deutlich aus und büßte zuletzt 0,44 Prozent auf 21 952,22 Punkte ein. Der S&P 500 fiel um 0,65 Prozent auf 2457,88 Punkte. Für den Nasdaq-Auswahlindex 100 ging es sogar um 1,05 Prozent auf 5857,40 Punkte nach unten.

Auf Unternehmensebene trennten sich Anleger von Aktien vieler Einzelhändler. Zuvor hatten die Warenhausketten Macy's und Kohl's zwar beim Umsatz im zweiten Quartal nicht so deutlich Federn lassen müssen wie befürchtet. Das reichte jedoch offenbar nicht, um die Bedenken der Investoren bezüglich der trüben Aussichten für die Branche zu zerstreuen. Vielmehr erklärte der Unternehmenschef von Macy's, es sei zu früh zu sagen, wann die Erlöse wieder anziehen könnten.

So sackten die Papiere von Macy's und Kohl's zuletzt um jeweils mehr als 8 Prozent ab. Im Sog dessen verloren die Anteilscheine von J.C. Penney 6,40 Prozent und die Aktien von Nordstrom gaben um fast 2 Prozent nach.

Bereits am Mittwoch nach Handelsende hatte 21st Century Fox Zahlen vorgelegt. Diese zeigten zwar, dass der Unterhaltungskonzern im vergangenen Geschäftsquartal wegen mangelnder Kinohits einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten hatte. Allerdings brummte das Kabelgeschäft mit dem Pay-TV-Sender FX und dem Nachrichtenflaggschiff Fox News, das durch hohen Einschaltquoten und sprudelnde Werbeeinnahmen vom Rummel um Donald Trumps US-Präsidentschaft profitiert. Insofern gewannen die Papiere zuletzt 1,68 Prozent./la/mis

