Köln (ots) - "Keine Experimente zulasten der Soldatinnen und Soldaten! Die Bundeswehr braucht jetzt erprobte und bewährte Hubschrauber. Leistungsfähige Transport-Helikopter können zügig und zuverlässig bei NATO-Verbündeten beschafft werden", sagt der Bundesvorsitzende des Verbandes der Soldaten der Bundeswehr (VSB) e.V., Ulrich Timmermann (Oberstleutnant im Generalstabsdienst (OTL i.G.), zum jüngsten Streit des Bundesministeriums der Verteidigung mit Vertretern der deutschen Rüstungsindustrie.



Hintergrund: Laut Medienberichten haben Lobbyisten der deutschen Rüstungsindustrie gegen Pläne des Verteidigungsministeriums protestiert, neue Transporthubschrauber für die Bundeswehr bei US-amerikanischen Herstellern zu kaufen. In einem bekannt gewordenen Brief an das Ministerium befürchtet der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) den "Verlust nationaler Handlungsfähigkeit", wenn ausländische Firmen für Wartung und Instandhaltung von Bundeswehr-Material verantwortlich sind.



"Die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten steht für den VSB über dem Interesse der Industrie", sagt Timmermann.



Der VSB begrüße das Ziel des Verteidigungsministeriums, leistungsfähiges und bewährtes Gerät zeitnah den Bedürfnissen der Truppe entsprechend zu beschaffen. "Die Pflicht zur Fürsorge gegenüber den Soldatinnen und Soldaten zählt zu den wichtigsten Obliegenheiten des Dienstherrn", erläutert VSB-Pressesprecher Roland Bösker. "Eben weil unsere Kameradinnen und Kameraden in ihrem Beruf ein hohes Risiko eingehen, muss zuverlässiges Gerät dann beschafft werden, wenn es gebraucht wird und nicht erst, wenn die Industrie ihre Gewinnerwartungen kalkuliert hat."



Der Verlust nationaler Handlungsfähigkeit, wie ihn der Industrieverband befürchtet, geht der Bundesrepublik nach Worten einer verbreiteten Erklärung des VSB dann verloren, "wenn die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr den Eindruck gewinnen, dass ihre Forderungen nach moderner Ausstattung in gefährlichen Einsätzen weniger wichtig sind als die Verkaufserfolge von Managern in klimatisierten Büros".



