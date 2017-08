St. Petersburg, USA (ots) - Jabil Inc. (NYSE:JBL) und eyeSight Technologies verkünden ihre Partnerschaft zur Entwicklung einer neuen Generation von In-Car Sensortechnologie, die fortschrittlichste Fahrerüberwachung und Gestensteuerung ermöglicht. Die Kooperation verbindet die Expertise von Jabil im Bereich optischer Systeme für die Automobilindustrie mit der Computervisions- und Deep-Learning-Software von eyeSight. Gemeinsam arbeiten Jabil und eyeSight an einem System, das den Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers evaluiert und gleichzeitig die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) weiterentwickelt.



"Die Partnerschaft von Jabil mit eyeSight Technologies unterstützt Autohersteller dabei, die Zahl der Unfälle, die durch Ablenkung verursacht werden, zu reduzieren", so Lisa Bahash, Senior Vice President der Jabil Automotive Group. "Die Präzision, Intelligenz und Effizienz des Systems, das wir entwickeln, wird es Autoherstellern ermöglichen, In-Car-Sensorsysteme in sämtliche Fahrzeugmodelle zu integrieren."



"Seit Jahren steht eyeSight für die Entwicklung hochmoderner Computervisions- und Machine-Learning-Lösungen, die bereits in Millionen Endgeräten auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen", so Gideon Shmuel, CEO von eyeSight. "In jüngster Zeit hat sich eyeSight stark auf den In-Car-Automobilsektor fokussiert. Unsere Partnerschaft mit Jabil und unsere gemeinsame Lösung wird das Fahrerlebnis durch spürbare Vorteile bei Driver Monitoring und Personalisierung ganz neu definieren."



Das kombinierte Hardware- und Software-System arbeitet mit Sub-Pixel-Genauigkeit und ermöglicht dadurch eine höherauflösende Fahrerüberwachung. Die Präzision der Kameramodule verbunden mit der intelligenten Software macht das System schlanker und reduziert Gewicht und Verbrauch.



Das skalierbare System kann in jede existierende Cockpit-Elektronik integriert werden. Es bietet Time-of-Flight- und Infrarot-Funktionalitäten zur:



- Fahrererkennung - Gesichtserkennung, Geschlecht und Alter - Aufmerksamkeitserkennung - Kopfhaltung, Sitzhaltung, Augenlidüberwachung und Stimmung - Ablenkungserkennung - Iris- und Blickverfolgung - Gestensteuerung - Berührungslose Steuerung von Navigation, Infotainment, Klimaanlage, etc.



OTS: eyeSight newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125549 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125549.rss2



Pressekontakt: HBI Helga Bailey GmbH Corinna Voss/Caroline Rixen/Stefan Schmidt E-Mail: eyeSight@hbi.de Tel.: 089/99 38 87 - 30/46/47