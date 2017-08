Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag uneinheitlich präsentiert. Während am längeren Ende Kursgewinne verbucht wurden, zeichneten sich am kürzeren Ende leichte Kursverluste ab. Der Euro-Bund-Future tendierte gut behauptet.Aktuelle Konjunkturdaten betreffend, nahmen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...