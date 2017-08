FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. August:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Deutsche Wohnen Q2-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 D: TLG Immobilien Q2-Zahlen 07:00 L: Stabilus Q3-Zahlen 07:00 D: Innogy Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 GB: Zeal Network Q2-Zahlen 07:30 D: Singulus Q2-Zahlen 08:00 D: Verbraucherpreise 07/17 (endgültig) 08:45 F: Verbraucherpreise 07/17 (endgültig) 09:00 E: Verbraucherpreise 07/17 (endgültig) 09:00 D: Volkswagen Absatz Kernmarke VW 07/17 09:30 D: Wüstenrot & Württembergische Q2-Zahlen 10:00 I: Verbraucherpreise 07/17 (endgültig) 10:30 D: Cancom Q2-Zahlen 11:00 D: Volkswagen Konzernabsatz 07/17 14:00 PL: Verbraucherpreise 07/17 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/17 14:30 USA: Realeinkommen 07/17 15:40 USA: Fed-Chef von Dallas, Robert Kaplan, hält Rede in Arlington 17:30 USA: Fed-Chef von Minneapolis, Neel Kashkari, hält Rede in Bloomington TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Telefonica Deutschland Halbjahreszahlen D: Bauer Halbjahreszahlen GB: Old Mutual Halbjahreszahlen EU: Moody's Ratingergebnis Slowakei EU: Fitch Ratingergebnis Finnland, Malta EU: DBRS Ratingergebnis Niederlande SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen den ehemaligen Drogeriemarktkönig Anton Schlecker - letzter Termin vor der Sommerpause 10:00 D: Klage eines früheren Audi-Chefentwicklers gegen Audi auf Weiterbeschäftigung Ulrich Weiss, der frühere Chefentwickler vom Standort Neckarsulm, wurde im Zuge des Dieselskandals 2015 zunächst bezahlt freigestellt. Inzwischen wurde ihm gekündigt. Nach Darstellung des Klägers lag die Verantwortung für die Manipulationen nicht bei ihm, sondern bei der Chefetage. Weiss klagte auf Weiterbeschäftigung. 10:30 D: Außerordentliche Gläubigerversammlung des Solarkonzerns Solarworld HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

