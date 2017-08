von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Chips für Flashspeicher (NAND) bringen derzeit 31 Prozent des Umsatzes, 64 Prozent sind DRAM-Speicherchips für den Arbeitsspeicher in Computern. Im DRAM-Segment bringen die Halbleiter für Computer in Rechenzentren knapp ein Drittel, für Handys ein Viertel und für PCs rund ein Fünftel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...